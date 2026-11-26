Viitorul bașcan al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia ar putea face parte din componența Guvernului Republicii Moldova, în cazul în care va fi validat în funcție. Precizările au fost făcute de președintele Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Șefa statului a explicat că includerea bașcanului în componența Executivului este prevăzută de cadrul legal.

„Asta este legea, procedura”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, președintele a subliniat că autoritățile de la Chișinău își doresc o relație mai constructivă cu administrația de la Comrat după desfășurarea scrutinului pentru alegerea bașcanului.

Maia Sandu consideră că procesul electoral din regiune a înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește corectitudinea, inclusiv ca urmare a consolidării rolului Comisiei Electorale Centrale în organizarea alegerilor.

Când va avea loc turul doi

Turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia va avea loc pe 29 noiembrie, la două săptămâni după primul tur, desfășurat pe 15 noiembrie. În cursa finală se vor confrunta Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz.