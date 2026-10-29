Băncile din Moldova avertizează clienții asupra unei tentative de phishing în care escrocii folosesc denumirea băncii pentru a obține date personale și informații bancare. Aceștia trimit SMS-uri care imită comunicările oficiale și solicită actualizarea datelor contului, sub pretextul evitării suspendării acestuia.

Mesajele conțin linkuri către o pagină care imită serviciul Web Banking, suspendat de bancă. Persoanele care accesează linkurile riscă să-și divulge datele personale și informațiile de autentificare în mâinile escrocilor.

Recomandările băncii

Banca îndeamnă oamenii să nu acceseze linkuri suspecte, să nu divulge date bancare sau coduri de autentificare și să nu completeze formulare care solicită informații personale.

Totodată, clienții sunt sfătuiți să verifice orice solicitare prin canalele oficiale ale băncii, inclusiv pe site-ul acesteia sau la numerele de contact indicate pe card.

Ce trebuie să faceți dacă ați oferit datele

Persoanele care au furnizat deja informații în urma unor astfel de mesaje sunt îndemnate să contacteze imediat banca la numărul 022 71 71 71.

Banca recomandă prudență și îi îndeamnă pe oameni să-și informeze familia și prietenii despre această tentativă de fraudă.