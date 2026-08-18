În contextul Codului Galben de intensificări ale vântului, valabil astăzi, între orele 11:00 și 21:00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu o serie de recomandări pentru populație. Meteorologii prognozează rafale de până la 15–20 de metri pe secundă, iar vântul puternic poate crea situații periculoase, în special în zonele deschise sau în apropierea copacilor, panouriloor sau stâlpurilor.

Pentru a evita incidentele, IGSU recomandă cetățenilor să limiteze deplasările și, pe durata manifestării vântului puternic, să rămână în spații închise. Este important ca oamenii să evite apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare, șantiere și alte obiecte care pot fi doborâte sau desprinse de rafale.

Totodată, înainte ca vântul să se intensifice, ferestrele și ușile trebuie bine închise, iar obiectele de pe balcoane, terase și din curți, care pot fi luate de vânt, trebuie fixate sau adăpostite.

Șoferii, îndemnați să fie atenți

Vântul puternic poate crea probleme și pentru conducătorii auto. IGSU le recomandă acestora să parcheze automobilele în locuri sigure, departe de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte construcții care pot fi afectate.

În același timp, conducătorii și pietonii trebuie să fie atenți la eventualele obiecte căzute pe carosabil sau trotuare și să evite zonele unde există risc de desprindere a unor elemente.

Atenție la firele electrice

Un pericol aparte îl reprezintă firele electrice căzute la pământ. Acestea nu trebuie atinse sau abordate, deoarece pot fi sub tensiune și pot provoca electrocutări.

Părinții sunt îndemnați să își supravegheze copiii și să evite, împreună cu aceștia, zonele cu arbori, terenurile deschise sau construcțiile instabile.

Cod Galben de vânt puternic în toată Republica Moldova

Avertizarea este valabilă între orele 11:00 și 21:00, iar în unele regiuni rafalele vor ajunge până la 20 de metri pe secundă.

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