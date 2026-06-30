Canicula afectează și drumurile din Republica Moldova. Temperaturile extreme au deformat mai multe plăci de beton de pe șoselele naționale, iar autoritățile avertizează că acestea pot pune în pericol siguranța traficului.

Inspectoratul Național de Securitate Publică avertizează conducătorii auto că pe traseul național M14 Chișinău – Bălți mai multe plăci de beton s-au deformat și s-au ridicat din cauza dilatării termice, creând obstacole periculoase pentru trafic. În acest context șoferii sun îndemnați să reducă semnificativ viteza de deplasare pentru a putea observa și ocoli la timp denivelările apărute brusc.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în contextul codurilor Galben, Portocaliu și Roșu de caniculă, astfel de deteriorări au fost înregistrate pe nouă sectoare de drumuri naționale. Echipele de intervenție au semnalizat zonele afectate și au început lucrările de remediere pentru a reduce riscurile din trafic.