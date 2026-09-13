Șoferii care se deplasează pe drumul Chișinău-Leușeni sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, după ce, pe unele porțiuni de drum, s-a instalat ceață densă. Fenomenul reduce vizibilitatea și poate crea condiții dificile pentru participanții la trafic.

Poliția avertizează conducătorii auto să fie deosebit de atenți la condițiile de deplasare. Ceața densă poate limita semnificativ distanța de vizibilitate, îngreunând observarea din timp a altor automobile, a indicatoarelor rutiere sau a eventualelor obstacole de pe drum.

Recomandări către șoferi

În acest context, soferii recomandă șoferilor să reducă viteza și să o adapteze în permanență la condițiile meteo și la starea drumului. De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa în siguranță în cazul unor situații neprevăzute.

O altă recomandare importantă vizează utilizarea luminilor de întâlnire. Acestea trebuie conectate pentru a spori vizibilitatea autovehiculului în trafic și pentru a facilita observarea acestuia de către ceilalți participanți la circulație.