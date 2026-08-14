Atenție, șoferi! Circulația pe strada Alexei Șciusev din Chișinău va fi suspendată temporar sâmbătă

Circulația rutieră pe strada Alexei Șciusev din Chișinău va fi suspendată temporar sâmbătă, 15 august, din cauza unor lucrări. Restricțiile vor fi aplicate în două etape, pe tronsoane diferite, iar șoferii sunt îndemnați să evite zona în intervalele afectate.