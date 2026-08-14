Circulația rutieră pe strada Alexei Șciusev din Chișinău va fi suspendată temporar sâmbătă, 15 august, din cauza unor lucrări. Restricțiile vor fi aplicate în două etape, pe tronsoane diferite, iar șoferii sunt îndemnați să evite zona în intervalele afectate.
Potrivit poliției, în intervalul 09:30–12:30, traficul va fi sistat pe tronsonul cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni.
Ulterior, între 12:30 și 15:00, restricțiile vor fi extinse pe tronsonul dintre străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoniși Nicolae Iorga.
Recomandări către șoferi
Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare, să manifeste prudență în trafic și să opteze, pe cât posibil, pentru rute alternative, pentru a evita aglomerația și întârzierile.