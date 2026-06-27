Atenție, șoferi de vehicule de mare tonaj: vor fi instituite restricții de circulație în contextul valului de caniculă din țară

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În urma avertizărilor meteorologice de Cod Roșu, Portocaliu și Galben de caniculă emise pentru următoarele zile, poliția atenționează șoferii de mare tonaj că vor fi instituite restricții de circulație. Daniela Frunză Potrivit poliției, în cazul în care temperatura aerului depășește 30 grade Celsius, vor fi instituite restricții de circulație privind masa totală a vehiculelor pe drumurile din beton asfaltic. Astfel, conducătorii vehiculelor de mare tonaj sunt rugați să respecte restricțiile instituite și recomandările polițiștilor, contribuind astfel la protejarea infrastructurii rutiere și la siguranța tuturor participanților la trafic.