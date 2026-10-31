Începând de mâine, 1 noiembrie, șoferii din Republica Moldova vor trebui să circule cu lumina de întâlnire aprinse și pe timp de zi. Obligația va fi în vigoare până pe 31 martie 2027 și se aplică pentru a spori vizibilitatea automobilelor în trafic în sezonul rece.

Regula este aplicată anual în perioada rece a anului, când ceața, ploile și lumina redusă pot afecta vizibilitatea pe drumuri. Farurile aprinse îi ajută pe ceilalți participanți la trafic să observe mai ușor automobilele.

Recomandările poliției pentru șoferi

Conducătorii auto sunt îndemnați să verifice dacă sistemul de iluminare funcționează înainte de a porni la drum, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să păstreze distanța de siguranță între vehicule. De asemenea, polițiștii recomandă evitarea manevrelor riscante și a depășirilor fără asigurare.

Ce prevede legea

Șoferii care circulă ziua fără farurile aprinse pot primi un avertisment sau o amendă cuprinsă între 300 și 450 de lei, potrivit Codului contravențional.

Pentru această abatere nu se acordă puncte de penalizare.