Traficul rutier va fi restricționat pe mai multe străzi din Chișinău, începând cu 22 octombrie, din cauza unor lucrări de reparație și construcție. Restricțiile vor viza străzile Columna, Henri Coandă, Calea Orheiului și Belgrad, iar șoferii sunt îndemnați să evite, pe cât posibil, zonele afectate.

În perioada 22 octombrie – 23 noiembrie, traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Columna, pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul.

Restricții similare vor fi aplicate și pe strada Henri Coandă, pe porțiunea dintre străzile Columna și Mitropolit Dosoftei. Măsurile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparație parțială a celor două artere.

Calea Orheiului, în reparație până la începutul lunii noiembrie

În perioada 22 octombrie – 6 noiembrie, traficul va fi suspendat parțial și pe strada Calea Orheiului. Aici vor fi efectuate lucrări de frezare a asfaltului existent și de așternere a unor noi straturi de beton asfaltic.

Strada Belgrad, închisă în anumite intervale

O altă restricție va fi instituită pe strada Belgrad, pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Brâncuși și Varșovia. Circulația va fi suspendată în perioada 23–26 octombrie, zilnic, între orele 08:00 și 20:00.

Potrivit Primăriei Chișinău, măsura este necesară pentru montarea unei macarale-turn pe șantierul de construcție de pe strada Belgrad, 36.

Recomandările autorităților pentru șoferi

Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zonele în care sunt instituite restricții, dacă deplasarea prin acestea nu este strict necesară. Totodată, autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte Regulamentul circulației rutiere.