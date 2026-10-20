Traficul rutier va fi suspendat integral pe strada Lev Tolstoi din Chișinău, pe tronsonul cuprins între străzile Pantelimon Halippa și București. Restricțiile vor fi aplicate în următoarele două nopți, pentru executarea lucrărilor de frezare a stratului de uzură al carosabilului.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, circulația va fi sistată în următoarele intervale:

20 octombrie, ora 22:00 – 21 octombrie, ora 06:00;

21 octombrie, ora 22:00 – 22 octombrie, ora 06:00.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să ocolească zona, dacă nu au o necesitate stringentă de a circula pe acest tronson, și să respecte regulile de circulație rutieră.

Șoferii sunt îndemnați să manifeste răbdare și prudență pentru a evita eventualele dificultăți în trafic.