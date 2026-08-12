Traficul rutier va fi restricționat temporar în capitală în zilele de 15 și 16 august. Măsura va fi instituită în zona Parcului „La Izvor”, unde vor avea loc competiții de triatlon.

Restricțiile vor fi aplicate în ambele zile, între orele 03:00 și 15:00, pe sectoarele de drum din zona străzilor Calea Ieșilor și Ghidighici.

Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competițiilor și pentru asigurarea securității participanților.

Șoferii, îndemnați să evite zona

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, străzile afectate în perioada restricțiilor și să opteze pentru rute alternative.

Șoferii sunt îndemnați să țină cont de semnalizarea rutieră temporară și de indicațiile agenților de circulație aflați în zonă.