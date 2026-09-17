Traficul rutier va fi restricționat în centrul Chișinăului, în perioada 19 septembrie, ora 13:00 – 20 septembrie, ora 22:00. Circulația va fi suspendată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Sfatul Țării, în contextul desfășurării Festivalului Etniilor, anunță autoritățile municipale.

Potrivit primăriei Chișinău, mai multe rute de troleibuze și autobuze vor circula pe trasee modificate pe durata restricțiilor.

Troleibuzele de pe rutele numerele 1,5 și 8 vor circula, în direcția tur, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada București, strada Alexandru Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Columna, strada Henri Coandă și Piața Dimitrie Cantemir, după care vor reveni pe traseele stabilite.

Pe direcția retur, acestea vor circula de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexandru Șciusev, strada București, strada Ciuflea și bulevardul Constantin Negruzzi.

Troleibuzul de pe ruta numărul 4 va avea traseul modificat pe direcția retur. De pe strada Vasile Lupu, acesta va circula pe strada Constantin Stere, strada Mihail Kogălniceanu, strada Serghei Lazo, strada Alexei Mateevici și strada Alexandru Pușkin, revenind apoi pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Troleibuzul de pe ruta numărul 22 va circula, în direcția tur, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexandru Șciusev, strada București și bulevardul Dacia. Pe retur, traseul va fi redirecționat prin strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada București, strada Alexandru Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Columna, strada Henri Coandă și Piața Dimitrie Cantemir.

Troleibuzul de pe ruta numărul 34 va circula, în direcția tur, prin strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada București, strada Alexandru Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Columna, strada Henri Coandă și Piața Dimitrie Cantemir. Pe retur, acesta va circula pe strada Alexandru Șciusev, strada București și strada Ciuflea.

Trasee modificate și pentru autobuze

Și autobuzele de pe rutele numerele 9, 11, 26 și 46 vor circula pe trasee modificate.

Autobuzul de pe ruta numărul 9 va fi redirecționat, în direcția tur, pe strada Alexandru Șciusev, strada București, strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada Mihail Kogălniceanu și strada Alexandru Pușkin, revenind apoi pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Pe retur, traseul va trece prin strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada București, strada Alexandru Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Columna și strada Henri Coandă.

Autobuzul de pe ruta numărul 11 va circula de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada București și strada Alexandru Șciusev, după care va reveni pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Autobuzul de pe ruta numărul 26 va circula, în direcția tur, pe strada Alexandru Șciusev, strada București, strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada Mihail Kogălniceanu și strada Alexandru Pușkin. Pe retur, acesta va fi redirecționat prin strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada București și strada Alexandru Șciusev.

Autobuzul de pe ruta numărul 46 va circula, în direcția tur, prin strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada București și strada Alexandru Șciusev, revenind apoi pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Pe retur, traseul va trece prin strada Alexandru Șciusev, strada București, strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, strada Mihail Kogălniceanu și strada Alexandru Pușkin.

Recomandări către șoferi

Primăria recomandă conducătorilor auto să evite zona în care va fi suspendată circulația și să opteze pentru rute alternative pe perioada desfășurării Festivalului Etniilor.