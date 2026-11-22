În contextul prognozelor meteo care anunță ninsori în perioada următoare, poliția le recomandă conducătorilor auto să își echipeze din timp autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă.

Potrivit Regulamentului Circulației Rutiere, circulația vehiculelor fără anvelope de iarnă este interzisă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Polițiștii atrag atenția că anvelopele corespunzătoare sezonului rece asigură o aderență mai bună la drum, reduc riscul derapajelor și contribuie la prevenirea accidentelor rutiere.

Recomandări către șoferi

Șoferii sunt îndemnați să verifice starea tehnică a autovehiculelor înainte de fiecare deplasare și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Nerespectarea prevederilor legale privind echiparea autovehiculelor pentru condițiile de iarnă poate atrage sancțiuni contravenționale.