Doi bărbați au fost condamnați la închisoare după ce au amenințat cu violența și cu un cuțit polițiști aflați la serviciu, la Ialoveni. Unul dintre ei a primit o pedeapsă de un an de închisoare, iar celălalt a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare.

Potrivit Procuraturii Generale, primul caz s-a produs în seara zilei de 21 iulie 2025, într-un sat din raionul Ialoveni. Un bărbat de 45 de ani a scos un cuțit și i-a amenințat pe doi polițiști care documentau faptele sale ilegale în apropierea gospodăriei acestuia. Bărbatul și-a recunoscut vina.

Cel de-al doilea caz a avut loc pe 28 decembrie 2024, în orașul Ialoveni. Un bărbat de 37 de ani a amenințat cu violența un polițist și o polițistă care documentau acțiunile sale ilegale în apropierea unui magazin.

După ce a fost dus la Inspectoratul de Poliție Ialoveni, acesta a continuat să aibă un comportament agresiv. Bărbatul a stricat ușa de la intrarea în inspectorat și a amenințat cu bătaie mai mulți polițiști. Pentru aceste fapte, el a fost condamnat și pentru huliganism.