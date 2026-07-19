Dulci, zemoși și numai buni de pus pe masă. Primii pepeni verzi crescuți în Republica Moldova au ajuns în piețe. În raionul Căușeni, agricultorii au început deja recoltarea și spun că că ploile din această primăvară au adus o roadă bogată.În piețe, un kilogram costă între 10 și 12 lei.

Primii harbuji din acest sezon sunt deja culeși. În satul Zaim, Sergiu și Rodica Ceban cultivă pepeni verzi și zămoși pe o suprafață de șapte hectare. Spun că au început vânzările în urmă cu două zile, iar vremea din acest an le-a fost favorabilă.

„Avem de toate vârstele, avem pe peliculă. Răsadul a fost acoperit, este răsad simplu, este semință pe peliculă și de acum avem deja și semănat simplu.”

Aceasta este sursa de venim pentru noi aici în Moldova, dar să facem, să stăm acasă? Muncim.

Fermierii spun că, spre deosebire de alți ani, precipitațiile au redus necesitatea irigării, iar plantele s-au dezvoltat în condiții bune.

„Udăm numai la răsădire, au fost udați și încoace a plouat și s-a primit așa de la timp, de la ce ne dă Dumnezeu”

Recolta bogată le dă motive de optimism fermierilor. Agricultorul estimează o producție de până la 30 de tone de pepeni verzi la hectar și spune că, datorită prețului bun din acest an, veniturile ar putea fi mai mari. În piețe, un kilogram de pepene verde costă între 10 și 12 lei.