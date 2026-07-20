Spania câștigă Cupa Mondială 2026 din Mexic, SUA și Canada, după ce a învins Argentina, duminică, cu 1-0 după prelungiri.

Finala Cupei Mondiale din 2026 a avut o desfășurare neașteptată pentru fanii fotbalului. După ce în finala mică dintre Franța și Anglia s-au marcat zece goluri (4-6), toată lumea se aștepta la un meci deschis între Spania și Argentina.

Finala Cupei Mondiale din 2026 a avut o desfășurare neașteptată pentru fanii fotbalului. După ce în finala mică dintre Franța și Anglia s-au marcat zece goluri (4-6), toată lumea se aștepta la un meci deschis între Spania și Argentina.

Doar Spania a contat însă în confesivă, după ce a dominat clar și posesia. Argentina lui Messi nu a avut niciun șut pe poartă în primele 90 de minute, în timp ce Emiliano Martinez a făcut minuni între buturi, având zece intervenții salvatoare. Mai mult, în minutul 90+3, Enzo Fernandez a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben.

Prima repriză de prelungiri s-a desfășurat doar la poarta Argentinei. Descătușarea spaniolilor a venit însă abia în repriza a doua a prelungirilor (min 107). Ferran Torres a marcat primul său gol de la Cupa Mondială 2026 cu un șut puternic sub transversală.

Cele două naționale și-au împărțit posesia în primele minute ale finalei. Prima mare ocazie de meci i-a aparținut Spaniei. După o combinație rapidă cu Dani Olmo, Lamine Yamal a căutat colțul lung din interiorul careului, dar Emiliano Martinez s-a opus, scrie flashcore.ro.

Argentina a replicat rapid prin Messi, dar Unai Simon a ieșit mult în afara careului pentru a ajunge la minge înaintea decarului.

Spania a câștigat lupta pentru posesie în primul sfert de oră, înregistrând un procentaj de 68%. Potrivit OPTA, în primele 15 minute, Messi a reușit să atingă mingea o singură dată.

Messi a încercat să-și găsească un coechipier cu o centrare din lovitură liberă, dar mingea a fost prea lungă. La poarta opusă, Yamal a încercat o pasă la întâlnire la bara a doua, dar Martinez a reținut în doi timpi.

În primele 30 de minute, Spania a avut o posesie de 63%. Al doilea șut pe spațiul porții a venit în minutul 39, tot în contul Spaniei. Oyarzabal a șutat de la circa 20 de metri dar Martinez a reușit să se opună fără probleme.

În minutul 41 a fost acordat și primul cartonaș galben al finalei. Lisandro Martinez a fost avertizat pentru un fault în jumătatea adversă. După două minute, șutul lui Cucurella a trecut puțin pe lângă colțul lung.

Prima schimbare a venit înainte de pauză, după ce Lisandro Martinez a acuzat o accidentare. În locul lui a intrat Otamendi.

Cu toate că FIFA a anunțat că pauza nu va fi prelungită cu multe minute, aceasta a durat 27 de minute și 24 de secunde. În prima repriză, timpul efectiv de joc a fost de 29 de minute și 42 de secunde.

În prima repriză s-a înregistrat și un record negativ! Cele trei șuturi din prima repriză sunt cele mai puține înregistrate la finală de Mondial din 1966. Totodată, este pentru prima dată din 1966 când Argentina nu are niciun șut pe spațiul porții în primele 45 de minute. O singură finalistă nu a avut niciun șut pe poartă în prima repriză - Franța (2022).

Rodri a înregistrat 50 de pase corecte în prima repriză și a depășit un record deținut de Dunga din 1966. La această ediție, spaniolul are deja 1.343 de pase corecte, față de cele 1.306 înregistrate de Dunga.

Repriza secundă

Argentina a efectuat a doua modificare la pauză. A ieșit Nico González și a intrat Leandro Paredes.

Spania a început în ofensivă repriza secundă, iar Alex Baena a încercat să-l învingă pe Martinez cu un șut din afara careului. Portarul argentinian a reținut fără probleme.

Lionel Scaloni a efectuat a treia modificare în minutul 58. Nahuel Molina a intrat în locul lui Gonzalo Montiel.

Luis de la Fuente a răspuns cu o dublă schimbare după patru minute. Au ieșit Mikel Oyarzabal și Fabian Ruiz, iar în locul lor au intrat Pedri și Ferran Torres.

În minutul 64, Dani Olmo l-a pus în dificultate pe Martinez cu un șut care părea ușor. Mingea a lovit pământul și portarul argentinian a respins în corner cu o intervenție stângace. După doar un minut, Martinez le-a dat din nou emoții argentinienilor după o ieșire greșită la un corner, însă spaniolii nu au reușit să finalizeze.

În minutul 67, Lamine Yamal a trecut în banda dreaptă printre doi argentinieni și a centrat în careu, de unde Ferran Torres a reluat cu capul direct în brațele lui Martinez. Aceasta a fost a cincea intervenție din acest meci pentru portarul argentinian, un record pentru el la Cupa Mondială.

Selecționerul Argentinei a efectuat alte două schimbări în minutul 70. Au ieșit Cristian Romero (accidentat) și Rodrigo De Paul și au intrat Facundo Medina și Giuliano Simeone.

După cinci minute a schimbat și De la Fuente. Mikel Merino și Nico Williams au intrat în locul lui Dani Olmo și Alex Baena.

Pedri a încercat și el să-l învingă pe Martinez cu un șut din marginea careului de 16 metri, dar portarul lui Aston Villa a reținut cu siguranță. Portarul Argentinei a avut o nouă intervenție salvatore după un minut, când a respins șutul puternic al lui Cubarsi.

În minutul 81, Martinez a reținut și lovitura de cap expediată de Laporte, după o centrare bună a lui Nico Williams. Ferran Torres și Rodri au încercat și ei să-l învingă pe Martinez, dar șuturile lor nu au găsit spațiul porții.

Prima intervenție a lui Unai Simon a venit în primul minut de prelungiri, la centrarea lui Giuliano Simeone. Spania a pornit pe contraatac și Martinez a respins șutul lui Nico Williams. În al treilea minut al prelungirilor, Enzo Fernandes a făcut un fault dur la mijlocul terenului și a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben.

Ultima șansă de gol înainte de prelungiri i-a aparținut tot Spaniei, printr-o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri. Lamine Yamal a trimis direct pe poartă, dar Martinez a fost din nou atent și a respins în corner. Urmează două reprize de prelungiri de câte 15 minute.

Statistici după 90 de minuteOpta by Stats Perform

În primele 90 de minute, Argentina nu a avut niciun șut pe spațiul porții apărate de Unai Simon. Este doar al treilea meci din istoria Cupei Mondiale când o echipă nu reușește să trimită niciun șut pe poartă.

Prelungiri

Martinez a continuat să-i blocheze pe spanioli și în prima repriză de prelungiri, iar în minutul 94 a avut un reflex de zile mari la lovitura de cap trimisă de Nico Williams.

În minutul 96, Nico Williams a trimis mingea în plasă, dar centralul a fluierat imediat un fault în atac. Merino l-a călcat pe Otamendi și decizia din teren a rămas și după consultarea VAR.

Rodri și Laporte au fost înlocuiți de Eric Garcia și Zubimendi. La Argentina, Senesi a intrat în locul lui Julian Alvarez. Meciul se joacă la o singură poartă și Merino a fost din nou aproape de gol în minutul 103. Lovitura sa de cap a trimis puțin pe lângă poartă. Scorul a rămas neschimbat și după prima repriză suplimentară.

În startul reprizei secunde a prelungirilor (107), Spania a reușit să învingă zidul Argentinei. Ferran Torres a marcat cu șut puternic sub bară din opt metri, după ce Nico Williams i-a așezat mingea perfect cu capul.

Ferran Torres a marcat golul secund în minutul 114, dar reușita a fost anulată pentru că jucătorul Barcelonei se afla în offside.

Prima șansă de gol a lui Messi a venit în minutul 117. Șutul puternic al căpitanului argentinian l-a lovit direct în cap pe Merino, care a avut nevoie de îngrijiri pentru a-și reveni. Prima ocazie clară a Argentinei a venit în minutul 120, când Cubarsi a intervenit salvator în șase metri. Din cornerul rezultat, Giuliano Simeone a șutat mult peste poartă din zece metri.

Argentina a încercat o nouă revenire târzie, însă, chiar dacă a reușit să-și creeze ocazii de gol, nu a reușit să le fructifice și Spania este noua campioană mondială.

Statistici meciOpta by Stats Perform