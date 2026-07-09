Șapte persoane suspectate că ar face parte dintr-un grup infracțional specializat în tâlhării au fost reținute de polițiștii și procurorii din Chișinău. Oamenii legii susțin că suspecții ar fi organizat un atac asupra unui tânăr de 27 de ani, pe care l-ar fi atras într-o zonă izolată din comuna Tohatin, unde i-ar fi cerut 900.000 de lei, amenințându-l cu moartea. Ulterior, aceștia ar fi sustras din automobil bani în mai multe valute, provocând un prejudiciu de peste 22.000 de lei. Cei șapte au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, suspecții l-ar fi chemat pe bărbat într-o fâșie forestieră din comuna Tohatin, unde i-ar fi propus să cumpere fructe. Odată ajuns la locul stabilit, victimei i-ar fi ieșit în cale mai multe persoane cu fețele acoperite.

Oamenii legii susțin că aceștia l-ar fi amenințat cu moartea și i-ar fi cerut să le ofere 900.000 de lei. După ce bărbatul ar fi refuzat să le dea suma solicitată, suspecții ar fi sustras din automobil bani în mai multe valute, provocând un prejudiciu de peste 22.000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație desfășurate de polițiști și procurori, toți cei șapte suspecți au fost identificați și reținuți. În cadrul perchezițiilor, o parte din bunurile presupus sustrase a fost recuperată.

Cei șapte au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați de tâlhărie, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 până la 12 ani.