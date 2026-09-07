Patru persoane, suspectate că făceau parte dintr-un grup criminal afiliat organizației „Kitaeț”, au fost trimise în judecată într-un dosar de șantaj. Acestea ar fi cerut de la o persoană 12.500 de euro, invocând o datorie care nu exista, și i-ar fi luat mașina pentru a o determina să plătească. În cele din urmă, suspecții ar fi obținut 40.000 de lei și au fost reținuți în momentul transmiterii banilor.

Potrivit procurorilor, grupul ar fi fost coordonat de unul dintre liderii organizației criminale, care la acea vreme se afla în detenție într-un penitenciar din Republica Moldova. Acesta ar fi folosit ilegal un telefon mobil pentru a ține legătura cu membrii grupului și pentru a coordona acțiunile acestora.

Anchetatorii susțin că, în august și septembrie 2025, cei patru s-ar fi organizat pentru a obține bani de la o persoană prin amenințări și intimidări. Ei ar fi invocat numele și autoritatea unui așa-numit „hoț în lege”, cunoscut sub numele de „Kitaeț”.

Membrii grupului i-ar fi cerut victimei 12.500 de euro, susținând că aceasta ar avea o datorie. Procurorii spun însă că datoria nu exista.

Mașina, folosită pentru a pune presiune pe victimă

Pentru a pune presiune pe victimă, suspecții i-ar fi luat și un automobil Mercedes-Benz E Class. Mașina ar fi fost folosită ca mijloc de constrângere pentru ca persoana să achite banii solicitați.

În urma presiunilor, membrii grupului ar fi reușit să obțină de la victimă 40.000 de lei. Polițiștii au documentat acțiunile grupului și i-au reținut pe cei implicați în momentul în care aceștia primeau banii.