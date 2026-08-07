Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru după poluarea cu produse petroliere provocată de atacul asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, din Ucraina, au fost demontate după cinci luni de intervenții. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, aflat la Arionești, unde a fost instalat cel mai mare sistem de filtre. Totodată, oficialul spune că specialiștii vor continua să monitorizeze situația.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI:„Misiunea de intervenție activă în teren se încheie după cinci luni, însă activitatea specialiștilor continuă astfel încât să diminuăm efectele pe termen lung asupra Nistrului. A fost una dintre cele mai complexe intervenții de protecție a mediului din ultimii zeci de ani în țara noastră.”

Au fost utilizate peste 20.000 de metri de baraj absorbant, mai mult de 50 de tone de sorbent biodegradabil, precum și sute de unități de tehnică și echipamente speciale.

Potrivit lui Hajder, autoritățile sunt acum mai bine pregătite pentru situații similare. Ministerul Mediului dispune de zeci de specialiști instruiți pentru intervenții în caz de poluare și de două depozite, în nordul și centrul țării, dotate cu echipamentele și materialele necesare.

Seceta - o provocare pentru țara noastră

Cu toate acestea, ministrul a subliniat că o altă provocare rămâne seceta și nivelul scăzut al apei în Nistru.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Din păcate, munca noastră nu se oprește aici. Seceta și nivelurile minimi ale apii în râuri rămân o provocare majoră. Rămânem conectați, monitorizăm situația, intervenim acolo unde este necesar, astfel încât să protejăm resursa de apă a Republicii Moldova.”

Republica Moldova, în stare de alertă hidrologică

La sfârșitul lunii iulie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele hidrologic și energetic pentru o perioadă de 30 de zile, după ce debitul de apă care alimentează lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut la aproximativ 30–40 de metri cubi pe secundă.

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