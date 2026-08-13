Trei bărbați, cu vârste între 37 și 42 de ani au fost condamnați la 9 și 10 ani de închisoare pentru 11 furturi din apartamente comise la Chișinău. În total, prejudiciul cauzat victimelor este estimat la aproximativ 8 milioane de lei.

Potrivit Procuraturii Generale, furturile au fost comise în perioada mai - iulie 2017. Indivizii își alegeau locuințele ai căror proprietari nu erau acasă și furau bani, bijuterii și alte bunuri de valoare.

Într-unul dintre cazuri, bărbații au pătruns într-un apartament din sectorul centru al capitalei. De acolo au furat mai multe icoane, cărți de rugăciune, candele și alte obiecte bisericești. Valoarea bunurilor depășește 2,6 milioane de lei.

Condamnații nu au făcut declarații cu privire la acuzațiile care li se aduc.