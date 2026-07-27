Doi tineri din Chișinău și Florești au fost reținuți de polițiști, după ce au furat o mașină, precum și bani care se aflau în interiorul mijlocului de transport.

Potrivit poliției, tinerii au intrat pe timp de noapte într-o mașină lăsat descuiată, iar după ce au găsit cheile în contact, au furat mașina.

Totodată, aceștia au furat și portmoneul proprietarului, în care se aflau peste 55 000 de lei.

În urma căutărilor, cei doi tineri au fost identificați și reținuți. Totodată, mașina a fost întoarsă proprietarului.

Dacă vor fi găsiți vinovați, tinerii ar putea sta la închisoare de la 3 la 5 ani.