Militarii au desfășurat, astăzi, primul antrenament comun în cartierul Telecentru din Chișinău, în pregătirea Paradei Militare dedicate marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Exercițiul face parte din seria antrenamentelor organizate înaintea ceremoniei oficiale.

Antrenamentul se desfășoară sub podul de pe șoseaua Hîncești, pe tronsonul cuprins între strada Lech Kaczyński și strada Sprîncenoaia, în apropierea stației Lukoil.

Șoferii sunt îndemnați să aleagă rute alternative

Autoritățile avertizează că, în timpul exercițiilor, circulația rutieră ar putea fi afectată temporar în zonă. Participanții la trafic sunt îndemnați să țină cont de eventualele restricții și, pe cât posibil, să opteze pentru trasee alternative.

Mai multe antrenamente înainte de parada oficială

Pregătirile pentru evenimentul dedicat Zilei Independenței vor continua și în următoarele săptămâni. Alte antrenamente comune sunt planificate pentru zilele de 13, 18 și 20 august, în același interval orar — 08:00–10:00.

Parada Militară va marca 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, iar la eveniment vor participa militari și reprezentanți ai mai multor structuri ale statului.