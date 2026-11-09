Cei care au susținut proba practică la examenul auto ar trebui să nu se bucure prea tare. S-ar putea să le fie retras permisul. Unii deja au pățit-o. Mai exact 186 de persoane care, deși au primit calificativul admis, au fost anunțați mai apoi că acesta le-a fost retras. Asta după ce Agenția Servicii Publice a început să verifice, aleatoriu, înregistrările video din timpul examenelor practice. Iar dacă descoperă că au încălcat regulamentul și nu au fost depunctați pentru asta, se decide anularea rezultatelor.

Așadar, chiar dacă persoana a obținut calificativul admis, permisul de conducere poate fi anulat. Agenția Servicii Publice verifică și după examen înregistrările audio-video ale probelor. Și, acolo unde descoperă greșeli grave, poate anula rezultatul, chiar dacă permisul a fost deja eliberat.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Prin aceste verificări, agenția vrea să identifice atât tentativele de fraudare, cât și situațiile în care examinatorii au trecut cu vederea greșeli care ar fi trebuit să ducă la respingerea candidatului. Astfel, se atrage atenția, în mod special, la trecerea la culoarea roșie a semaforului, neacordarea priorității pietonilor sau altor vehicule, manevre periculoase în trafic, dar și intervenția examinatorului asupra comenzilor mașinii pentru evitarea unui accident.”

CUM POATE FI ANULATĂ PROBA PRACTICĂ?

- Trecerea la culoarea roșie a semaforului

- Neacordarea priorității pietonilor sau altor vehicule

- Manevre periculoase în trafic

- Intervenția examinatorului asupra comenzilor mașinii pentru evitarea unui accident

Mihail SCUTARI, ȘEF-ADJUNCT DEPARTAMENT, ASP: „Ne străduim ca această verificare să nu se extindă mai mult de jumătate de an de la momentul susținerii examenului. Nu întotdeauna, în urma verificărilor, este vorba despre fraude sau chestiuni de corupție. Pot exista situații destul de banale în care candidatul, de exemplu, din greșeală, trece la culoarea roșie a semaforului, iar în acel moment examinatorul este distras de o altă situație, notează ceva în chestionar și nu observă încălcarea.”

Potrivit datelor prezentate de ASP, de la începutul acestui an, peste 27 de mii de candidați au trecut examenul practic. În urma verificărilor ulterioare, 186 dintre aceștia au rămas fără calificativul obținut. Asta înseamnă aproximativ 0,68 la sută din totalul rezultatelor pozitive. În aceeași perioadă, 11 examinatori au fost eliberați din funcție sau excluși din procesul de examinare.

CIFRE STATISTICE PENTRU 2026

Candidați declarați admiși – 27.176

Candidați rămași fără calificativul admis – 186 – 0,68%

Examinatori eliberați - 11

Mihail SCUTARI, ȘEF-ADJUNCT DEPARTAMENT, ASP: „Scopul final al acestor verificări este, în primul rând, siguranța traficului rutier. Nu ne permitem să avem în trafic persoane care nu demonstrează capacitățile și aptitudinile necesare pentru a conduce și care pot reprezenta un eventual pericol pentru ceilalți participanți la trafic.”

Agenția susține că persoanele pot susține repetat examenul practic, însă cheltuielile vor fi suportate de... candidați. Totodată, ASP precizează că verifică examenele auto cât mai aproape de data susținerii, deoarece înregistrările video sunt păstrate cel mult un an. Astfel, instituția nu poate reexamina rezultatele din anii precedenți.