Patru cazuri de escrocherie telefonică au fost înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore. Trei dintre acestea au fost comise anterior, însă victimele au raportat abia acum infracțiunile. Prejudiciul total estimat depășește jumătate de milion de lei.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat în Chișinău. O femeie de 37 de ani a fost telefonată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei.

Prin înșelăciune și abuz de încredere, suspecții au convins-o să le transmită 159.700 de lei. Banii proveneau dintr-un credit și au fost predați prin intermediul unui curier.

Alte 63 de tentative de escrocherie, dejucate

Poliția anunță că, datorită vigilenței cetățenilor, alte 63 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a provoca prejudicii financiare.

Organele de drept îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor de la persoane necunoscute, să nu ofere date bancare și să nu transmită bani unor persoane care pretind că reprezintă instituții publice sau bancare.

Poliția recomandă verificarea informațiilor prin intermediul canalelor oficiale și sesizarea imediată a autorităților în cazul unor tentative de fraudă.