Valul fraudelor telefonice continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat un nou caz de escrocherie prin telefon, iar alte cinci persoane au raportat abia acum că au fost înșelate în perioada anterioară. Prejudiciul total în aceste dosare depășește un milion de lei.

Cel mai grav caz vizează o persoană care a pierdut peste 700.000 de lei, după ce a fost convinsă de escroci, care s-au prezentat drept angajați ai unei instituții financiare, să le transfere toate economiile.

Cum acționează escrocii

Potrivit poliției, infractorii au contactat victimele prin apeluri telefonice și prin aplicația WhatsApp, pretinzând că sunt reprezentanți ai unor bănci sau ai altor instituții. Sub diverse pretexte, aceștia le-au determinat să transfere bani, să contracteze credite sau chiar să înmâneze numerar unor pretinși curieri.

Peste 200 de tentative, dejucate de cetățeni

În același timp, autoritățile anunță că 208 tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, care au recunoscut metodele folosite de infractori și au refuzat să le urmeze indicațiile.

Recomandările Poliției

Poliția reamintește că instituțiile bancare nu solicită niciodată prin telefon transferuri de bani, coduri de securitate sau instalarea unor aplicații pe telefon. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere acces la dispozitivele lor și să nu transmită bani unor persoane necunoscute.

Ce trebuie să faceți dacă suspectați o fraudă

În cazul în care suspectați o tentativă de escrocherie, întrerupeți imediat conversația și apelați serviciul de urgență 112.