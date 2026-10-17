Cei mai buni studenți ai anului sunt răsplătiți pentru rezultatele obținute și implicarea în activități extracurriculare. 42 de tineri vor primi burse de merit acordate de stat, 12 dintre ei – Bursa Republicii, iar alți 30 – Bursa Guvernului. Printre bursieri sunt și studenți care reușesc să îmbine rezultatele bune la studii cu voluntariatul, cercetarea și proiectele pentru comunitate.

Pentru Marilena, pasiunea pentru medicină a început încă din liceu. Era pasionată de chimie și biologie, participa la olimpiade tematice, iar în prezent este studentă în anul patru la Facultatea de Stomatologie.

Marilena CIOBANU, STUDENTĂ: „Nu este ușor, dar este foarte și foarte interesant. Dacă te dedici, este o sferă extrem de frumoasă. Am intrat deja în pâine, îmi place foarte mult ceea ce fac și sunt pasionată de stomatologie.”

Pe lângă facultate, Marilena găsește timp și pentru activități extracurriculare. Este președinta Asociației Studenților Stomatologi și spune că buna organizare o ajută să țină pasul cu toate activitățile.

Marilena CIOBANU, STUDENTĂ: „Cu cât mai multe ocupații ai, cu atât ești mai organizat și mereu mă străduiesc să respect un regim.”

În continuare îl cunoaștem pe Victor. Este student la Asistență Socială, face voluntariat, se implică în proiecte sociale și conduce un ONG. Își începe ziua la facultate, iar uneori ajunge să o încheie abia târziu în seară.

Victor BABCINEȚCHI, STUDENT: „Programul e destul de full, nu prea dispun de timp liber, dar tot ceea ce fac fac cu plăcere. Încerc să combin facultatea, orele și inclusiv angajamentul și voluntariatul le facem cu mare plăcere.”

Pentru a ajunge printre bursierii Guvernului, atât Victor cât și Marilena spun că depus mult efort.

Victor BABCINEȚCHI, STUDENT: „A fost un proces amplu inclusiv și un articol științific, ceva din activitățile extracurriculare, experiențe internaționale Erasmus și toate acestea au completat un dosar destul de bunicel.”

Marilena CIOBANU, STUDENTĂ: „La sigur nu au fost pentru bani. Cred că banii, evident că sunt un bonus la această bursă, dar cred că anume ideea și reușita au fost cele care m-au inspirat, nu atât partea financiară.”

Bursierii se bucură nu doar de titlu, dar și de remunerația financiară.

Marilena CIOBANU, STUDENTĂ: „Poate o să-mi iau un costum chirurgical, poate o pereche de încălțări, poate o să-mi iau ceva instrumente, materiale ca să mai învăț ceva din lucru.”

Victor BABCINEȚCHI, STUDENT: „O să îi păstrez, ca să pot înțelege ceva din ei, în sensul ca să pot să-mi procur ceva, să pot să simt că, uite, banii ăștia i-am meritat. Probabil o să călătoresc să văd ceva.”

În total, 42 de studenți sunt apreciați în acest an pentru rezultatele și implicarea lor. 12 primesc Bursa Republicii, iar 30 – Bursa Guvernului. Din 1 septembrie, bursele de merit au fost majorate cu 40%. Astfel, Bursa Republicii este de 6.230 de lei, iar Bursa Guvernului – 5.195 de lei.