Nu doar șoferii ajung în vizorul polițiștilor pentru conducerea în stare de ebrietate. În ultimele zile, organele de drept au depistat mai multe persoane care conduceau biciclete, trotinete electrice și triciclete sub influența alcoolului, punând în pericol atât propria siguranță, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.

Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, zece bărbați cu vârste între 21 și 63 de ani au fost documentați în ultimele zile pentru că conduceau biciclete, trotinete electrice sau triciclete după ce au consumat alcool.

Alcoolemii de peste 1 mg/l, depistate în două cazuri

Cel mai grav caz a fost înregistrat în localitatea Palanca, raionul Ștefan Vodă, unde un biciclist de 37 de ani avea 1,53 mg/l alcool în aerul expirat. Un alt bărbat, de 25 de ani, a fost prins la Chișcăreni, raionul Sîngerei, conducând o tricicletă cu o alcoolemie de 1,16 mg/l.

Alți bicicliști au fost depistați în Drepcăuți (Briceni) – 0,95 mg/l, Balatina (Glodeni) – 0,91 mg/l, Orhei – 0,52 mg/l, Negureni (Telenești) – 0,47 mg/l, Ciocîlteni (Orhei) – 0,32 mg/l, iar un conducător de tricicletă din Boșcana (Criuleni) avea 0,46 mg/l alcool în aerul expirat.

Cazuri înregistrate și la trotinete electrice

În municipiul Chișinău, pe strada Sarmizegetusa, un tânăr de 21 de ani a fost depistat conducând o trotinetă electrică cu 0,65 mg/l alcool în aerul expirat. Un alt caz a fost documentat la Ungheni, unde un bărbat de 26 de ani avea 0,62 mg/l.

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Oamenii legii reamintesc că și conducătorii de biciclete, trotinete electrice și triciclete trebuie să respecte regulile de circulație. Toate persoanele depistate în stare de ebrietate au fost sancționate conform legislației în vigoare.