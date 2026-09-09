Au băut, apoi au urcat pe trotinete și au pornit prin oraș. În ultimele zile, polițiștii au depistat șase persoane care conduceau trotinete electrice în stare de ebrietate în Chișinău și Orhei.

Cel mai grav caz a fost înregistrat la Orhei, unde un bărbat de 59 de ani a fost depistat cu 1,10 mg/l alcool în aerul expirat.

Cinci cazuri, înregistrate în Chișinău

Și în capitală polițiștii au identificat mai mulți conducători de trotinete electrice care consumaseră alcool înainte de a porni la drum.

Pe strada Eugen Coca a fost depistat un tânăr de 23 de ani, care avea 0,66 mg/l alcool în aerul expirat.

Pe strada Bulgară, un bărbat de 28 de ani a fost testat cu 0,58 mg/l, iar pe bulevardul Decebal, un bărbat de 27 de ani avea 0,50 mg/l.

Alte două cazuri au fost documentate pe strada Constantin Negruzzi și strada Sarmizegetusa. Un tânăr de 18 ani avea 0,37 mg/l, iar un bărbat de 30 de ani – 0,21 mg/l alcool în aerul expirat.

Toate persoanele au fost documentate.

Poliția: trotinetele sunt parte a traficului

Organele de drept atrag atenția că trotinetele electrice nu reprezintă un mijloc de transport exceptat de la regulile de circulație. Conducătorii acestora sunt participanți la trafic și trebuie să respecte aceleași principii de siguranță prevăzute de legislație.

Polițiștii INSP anunță că vor continua verificările în trafic pentru prevenirea accidentelor și pentru sporirea siguranței tuturor participanților la trafic.