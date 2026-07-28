O autocisternă înmatriculată în Republica Moldova, încărcată cu benzină, a fost mistuită de flăcări marți, în urma unui accident produs pe DN2A, la ieșirea din orașul Hârșova spre Constanța. Șoferul autocisternei a fost rănit și transportat conștient la spital, iar autoritățile române au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri din cauza riscului ridicat de explozie.

Accidentul s-a produs pe drumul național DN2A Constanța–Slobozia, în apropierea localității Hârșova. Din primele informații, autocisterna înmatriculată în Republica Moldova s-a ciocnit de un buldoexcavator, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu violent.

Flăcările au cuprins rapid autocisterna încărcată cu benzină, iar un nor dens de fum a fost vizibil de la kilometri distanță. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a confirmat că vehiculul este înmatriculat în Republica Moldova, însă nu a oferit informații despre cetățenia conducătorului auto.

Șoferul autocisternei a fost transportat la spital

În urma accidentului, șoferul autocisternei a fost preluat de echipajele medicale și transportat conștient la spital pentru îngrijiri medicale, transmite știripesurse.ro.

Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, detalii despre starea sa sau despre gravitatea leziunilor suferite.

Perimetru de siguranță de 800 de metri din cauza riscului de explozie

Din cauza cantității mari de benzină transportate, pompierii au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri, pentru a preveni eventualele consecințe ale unei explozii sau ale unei scurgeri de combustibil.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” au precizat că primele locuințe se află în afara zonei de risc, astfel că populația nu a fost în pericol imediat.

„Având în vedere natura încărcăturii transportate, forțele de intervenție au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri”, au transmis reprezentanții ISU „Dobrogea”.

Roboți de intervenție, trimiși de la București

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

Din cauza riscului ridicat generat de încărcătura inflamabilă, în sprijinul pompierilor din Constanța au fost trimiși și roboți de intervenție ai ISU București-Ilfov, precum și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița.

Incendiul a fost lichidat, însă pompierii au rămas în zonă pentru eliminarea eventualelor focare și pentru prevenirea reaprinderii combustibilului.

Trafic restricționat, iar cauza accidentului este investigată

În urma accidentului, circulația pe DN2A a fost inițial oprită pe ambele sensuri, iar ulterior traficul a fost deviat pe rute ocolitoare, sub coordonarea polițiștilor.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre autocisternă și buldoexcavator, precum și cauza izbucnirii incendiului. Restricțiile de circulație vor rămâne în vigoare până la îndepărtarea în siguranță a autocisternei și a combustibilului rămas.