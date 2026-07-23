Autoritatea Națională de Integritate are un nou vicepreședinte. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Ion Nicolaev în funcție, acesta fiind unul dintre primii inspectori de integritate ai instituției și activând în cadrul ANI încă de la înființarea acesteia.

Ion Nicolaev este licențiat în drept și are experiență atât în sistemul de aplicare a legii, cât și în administrația publică. Înainte de a se alătura Autorității Naționale de Integritate, el a activat ca ofițer de investigație în cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Ministerului Afacerilor Interne și ca jurist-consultant într-un consiliu raional.

În anul 2018, Nicolaev a fost selectat prin concurs public în primul corp de inspectori de integritate ai ANI, iar ulterior a deținut funcția de inspector principal de integritate. Numirea sa în funcția de vicepreședinte a fost oficializată prin decretul semnat de șefa statului la 22 iulie.