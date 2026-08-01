Scăderea continuă a nivelului apei din Nistru a determinat autoritățile de la Chișinău și Kiev să intensifice dialogul privind gestionarea situației hidrologice. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță că a discutat cu omologul său ucrainean, Oleksandr Kravchenko, despre evoluția nivelului apei din râul Nistru și din lacul de acumulare Novodnestrovsk, cele două părți convenind să mențină o comunicare permanentă pentru monitorizarea situației.

„Am convenit menținerea unei comunicări directe și permanente pentru a monitoriza și gestiona efectele scăderii debitului apei pe Nistru”, a declarat ministrul.

Ucraina promite sprijin în caz de urgență

Ministrul Mediului a precizat că partea ucraineană înțelege preocupările autorităților moldovene și a oferit asigurări că este pregătită să intervină cu sprijin și soluții dacă situația se va agrava.

„Mă bucur că partea ucraineană înțelege pe deplin îngrijorările noastre legitime și a dat asigurări că este gata să intervină cu suport și soluții în caz de urgență”, a menționat Gheorghe Hajder.

Stația de captare care alimentează Chișinăul, în centrul atenției

Oficialul a atras atenția și asupra stației de captare a apei care alimentează municipiul Chișinău, subliniind că infrastructura actuală necesită adaptări pentru a putea funcționa în condițiile unui nivel mai redus al râului.

„Având în vedere că este una fixă și nu ține cont de nivelul apei, sunt necesare măsuri și lucrări tehnice pentru ca aceasta să poată funcționa în siguranță și la un nivel mai scăzut al râului”, a explicat ministrul.

Situația este monitorizată permanent

În final, Gheorghe Hajder a dat asigurări că autoritățile urmăresc evoluția situației în regim continuu și că protejarea resurselor de apă rămâne o prioritate.

„Monitorizăm situația 24/7. Securitatea ecologică și aprovizionarea cetățenilor cu apă nu sunt negociabile”, a declarat ministrul Mediului.

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