Alertă de mediu la Goian, unde a fost descoperită o cantitate periculoasă de deșeuri cu mercur. Autoritățile verifică dacă substanța toxică a contaminat solul și aerul, iar specialiștii au prelevat noi probe din zona depozitului și din apropierea penitenciarului. Între timp, Centrul Național Anticorupție s-a autosesizat, iar ministrul Mediului spune că cei responsabili vor fi trași la răspundere și obligați să suporte costurile decontaminării.

Pe teritoriul Penitenciarului nr 10 din Goian, pe un drum de țară, se află depozitul abandonat, unde acum câteva zile au fost descoperite corpuri de iluminat sparte, depozitate ilegal, care au provocat poluarea cu mercur.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Depozitul se află în spatele meu, ferit de ochii lumii de copaci și arbuști. Toate intrările spre depozit au fost îngrădite pentru acces, cu panglică specială iar la fața locului, astazi au venit specialiștii de la Agenția Națională pentru sănătate Publică.”

Iulia BOBEICA, CHIMIST, ANSP: „Avem de prelevat probe din două puncte și se presupune că este contaminare cu mercur. Astăzi se face în aerul atmosferic, adiacent încăperilor unde se presupune că a fost depozitate deșeurile. În dependență de procedurile efectuate, rezultatele vor fi gata în decurs de 3-4 zile.”

Analizele anteriorare au confirmat o contaminare cu mercur, iar acum există probabilitatea ca vaporii metalului extrem de periculos atât pentru om cât și pentru mediu să se fi răspândit în aer.

Iulia BOBEICA, CHIMIST, ANSP: „Mercurul durează în timp. Vaporii lui sunt foarte toxici. Dacă se confirmă că este o contaminare, ea va dura mult în timp, iar acesta e cel mai mare pericol.”

Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului susține a fost deschisă o anchetă pentru a estima care sunt pagubele aduse mediului.

Dorin POVERJUC, ȘEFUL INSPECTORATULUI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI: „Situația este una foarte gravă. După analizele făcute în interiorul depozitului și depășirile de valori admisibile constatate deja, am contractat un laborator independent, care ieri, în prima parte a zilei a prelevat probe de sol, ca să vedem care e concentrația mercurului în sol.”

În preajma depozitului se află și o fabrică de prepelițe. ANSA a prelevat probe, iar comercializarea cărnii și ouălor a fost interzisă temporar. Contactată de PRO TV, proprietara fabricii a spus că activitatea întreprinderii a fost sistată.

„- De cât timp nu activează?

- Mai bine de o lună.

- Comercializarea cărnii și a ouălor a fost sistată temporar. Vă rugăm să ne comentați situația actuală.

- Nu vreau să discut subiectul dat, deoarece fabrica nu activează. ”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „De asemenea, s-au prelevat probe de pe teritoriul Penitenciarului nr 10 din Goian, care este Centru de detenție pentru minori. Asta pentru că depozitul unde s-au găsit deșeuri periculoase se află în nemijlocita apropiere a penitenciarului.”

Contactați de PRO TV, reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor au declarat că depozitul nu este în gestiunea lor.

Olga BACIU-ARNĂUT, PURTĂTOR DE CUVÂNT ANP: „Depozitul respectiv aparține Agenției Proprietății Publice și este transmis în gestiunea Penitenciarului nr. 10 – Goian. Începând cu anul 2024, acesta nu mai este dat în locațiune și nu este utilizat. Anterior, spațiul a fost transmis în locațiune unei întreprinderi specializate în colectarea, sortarea și valorificarea în vederea reciclării corpurilor de iluminat.”

După obținerea rezultatelor, dosarul va fi transmis Procuraturii. În cazul în care se va constata poluarea solului cu mercur, poluatorul își va asuma cheltuielile și va trebui să elaboreze și să implementeze un plan de curățare și refacere a mediului, aprobat de autorități, a declarat Ministrul Mediului.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Pe acest caz s-a autosesizat și CNA. Vorbim de un proces mult mai larg decât încălcarea că au depozitat, ci vorbim și de contracte, trasabilitate, facturi, să vedem care este sursa de proviniență a acelor deșeuri și vom merge și la agentul economic responsabil.”

Nu am reușit deocamdată să dăm de agentul economic pentru o reacție. În ultimele zile au fost deschise mai multe anchete legate de depozitarea ilegală a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase. Unii operatori de colectare și sortare a gunoiului sunt bănuiți că au încasat bani pentru tratarea deșeurilor, dar le-au abandonat total iresponsabil.