Peste 2.400 de consumatori din sectorul Sculeni al municipiului Chișinău au rămas fără energie electrică în urma unei avarii produse marți după-amiază. Cauza avariei ar fi ieșirea din funcțiune a două linii de cablu subteran.

Potrivit companiei, incidentul a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică în perimetrul străzilor 27 Martie 1918, Baiera Sculeni, Calea Ieșilor, Drumul Crucii, Călărași, Ghidighici, Golia, Mesager, Milano, Torino, Trușeni, Țărînii și Basarabilor.

Aproximativ 2.450 de consumatori, fără energie electrică

În total, au rămas fără tensiune nouă posturi de transformare, fiind afectați aproximativ 2.450 de consumatori din sector.

Cauza preliminară: defect la două linii de cablu subteran

Reprezentanții Premier Energy au precizat că, potrivit primelor estimări, cauza avariei ar fi ieșirea din funcțiune a două linii de cablu subteran.

Echipele intervin pentru remedierea avariei

Echipele operative ale companiei au fost mobilizate pe teren și intervin pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil.

Autoritățile le recomandă consumatorilor afectați să manifeste răbdare, iar compania își cere scuze pentru disconfortul creat, asigurând că depune toate eforturile pentru remedierea situației.