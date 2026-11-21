O avarie gravă la rețeaua de apeduct, produsă în zona străzii Aerodromului din municipiul Bălți, afectează temporar furnizarea apei în zona centrală a orașului.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a precizat că alimentarea cu apă este limitată din cauza defecțiunii, iar situația ar putea reveni la normal până în cursul serii.

Potrivit edilului, echipele de intervenție se află deja la fața locului și lucrează pentru remedierea avariei și restabilirea alimentării cu apă în cel mai scurt timp.

Primarul le-a cerut locuitorilor să dea dovadă de înțelegere pentru disconfortul creat și a menționat că vor fi oferite informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

Deocamdată, nu a fost comunicată o oră exactă la care furnizarea apei va fi restabilită.