O avarie s-a produs la o conductă magistrală de alimentare cu apă de pe bulevardul Traian din capitală, iar echipele S.A. „Apă-Canal Chișinău” au intervenit de urgență pentru remedierea defecțiunii. În același timp, întreprinderea a venit cu precizări după ce în spațiul public au apărut informații despre o femeie care ar fi căzut într-un șanț în apropierea zonei unde se desfășoară lucrările.

Potrivit S.A. „Apă-Canal Chișinău”, deranjamentul s-a produs la rețeaua magistrală de alimentare cu apă cu diametrul de 500 de milimetri de pe bulevardul Traian. Imediat după depistarea avariei, echipele de intervenție s-au deplasat la fața locului, au securizat perimetrul, au sistat alimentarea cu apă și au început lucrările de remediere.

Reprezentanții întreprinderii susțin că intervenția se desfășoară cu respectarea tuturor normelor de siguranță și că zona de lucru a fost delimitată corespunzător.

Totodată, Apă-Canal Chișinău respinge informațiile potrivit cărora incidentul în care o femeie ar fi căzut într-un șanț ar avea legătură cu lucrările efectuate de întreprindere. Potrivit companiei, cazul s-ar fi produs la adresa bulevardul Traian 16, vizavi de sectorul unde activează echipele de intervenție.

„Incidentul nu are legătură cu lucrările executate de S.A. Apă-Canal Chișinău”, precizează reprezentanții întreprinderii, menționând că pe durata intervenției nu au fost primite sesizări sau solicitări privind un asemenea caz.

Compania îi îndeamnă pe cei interesați să solicite informații despre circumstanțele producerii incidentului de la instituțiile competente care documentează cazul și anunță că va continua să informeze consumatorii despre evoluția lucrărilor de remediere a avariei.