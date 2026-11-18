Intoxicație în masă la Bălți, unde circa 100 de persoane ar fi acuzat simptomele unei toxiinfecții alimentare. Se presupune că acestea s-ar fi simțit rău după ce au participat la evenimente diferite, organizate într-un local din oraș. Despre acest caz s-a aflat atunci când persoanele au ajuns la spital, iar analizele au confirmat în 12 cazuri infecția cu Salmonella. Localul a fost închis, iar acum autoritățile încearcă să afle ce au mâncat oamenii și unde au fost încălcate normele sanitare.

Totul s-ar fi întâmplat în acest local din Bălți. Pe rețelele sociale, mai mulți oameni povestesc că, la scurt timp după ce au mâncat aici, au început să se simtă rău. În unele familii, atât adulții, cât și copiii au avut simptome de intoxicație alimentară. Potrivit postărilor, îmbolnăvirile au apărut după mai multe petreceri organizate în local, pe 7, 13 și 14 noiembrie. Și soțul Cristinei Rogac a fost diagnosticat cu Salmonella, după ce a fost la o zi de naștere la acel local. La eveniment au participat circa 15 persoane, toate au avut simptome de toxiinfecție, iar trei dintre ele s-au aflat în stare gravă.

Cristina ROGAG, SOȚIA UNUI BĂRBAT INFECTAT: „Am fost pe data de 14 am avut o zi de naștere. A doua zi după zi de naștere s-a trezit cu niște durieri foarte mari, abdominale. Avea febră 39 și 8. De luni dimineață, cum ne-am dus la urgență, direct l-a internat, că era grav, foarte grav. Și până-n ziua de azi e internat.”

La scurt timp, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat într-un comunicat că într-o cafenea din Bălți, în perioada 6–15 noiembrie 2026, a fost înregistrat un focar de toxiinfecție alimentară. În total, au fost afectate 94 de persoane, inclusiv 18 copii. La Spitalul Clinic din Bălți au fost internate zeci de persoane.

Andreea GALICI, PURTĂTOAREA DE CUVÂNT A SPITALULUI CLINIC BĂLȚI: „De la declanșarea focarului din 8 noiembrie curent, în cadrul Spitalului Clinic Bălți au fost internate 37 de persoane cu toxinfecție alimentară de gravitate medie după ce au consumat produse într-o cafenea din orașul Bălți. Evoluția stării de sănătate a pacienților este favorabilă. Până în prezent, 11 pacienți au finalizat tratamentul și au fost externați. Ceilalți 26 rămân sub supravegherea medicilor și primesc tratamentul corespunzător.”

Potrivit ANSP, alte două persoane au solicitat ajutor medical la Spitalul „Toma Ciorbă” din Chișinău. În 12 din cele 94 de cazuri, analizele au confirmat prezența bacteriei Salmonella.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Marea majoritate a produselor sunt din pește și tot ce e conex de pește. Inclusiv niște momente ce țineau de gestionarea, de încăperi, de trasee a produselor alimentare. Aici colegii de la ANSA să se expună. Și deja se vor expune într-o anchetă.”

Proprietarul localului a declarat pentru jurnaliști că nu știe ce ar fi putut declanșa toxiinfecțiile alimentare.

Igor VASILOS, PROPRIETARUL LOCALULUI: „La moment s-a sistat activitatea, așteptăm toate investigațiile, care este sursa, după care vom ști un răspuns corespunzător. Toate alimentele din punctul nostru de vedere erau sigure, toate sunt însoțite de certificate, de facturi.”

Inspectorii au prelevat probe din alimente, apă și de pe suprafețele din bucătărie. Cafeneaua va rămâne închisă până când vor fi clarificate toate circumstanțele și vor fi înlăturate neregulile. Astăzi, la Bălți, va fi convocată Comisia teritorială pentru gestionarea situațiilor de criză. Ancheta continuă.