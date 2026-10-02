Chișinăul nu riscă să rămână fără apă. Într-un scenariu extrem, însă, capitala ar putea ajunge să fie alimentată prin cisterne. Precizările au fost făcute de ministrul Mediului, în cadrul emisiunii „În Profunzime”. Potrivit lui Gheorghe Hajder, punctul sensibil este stația de captare a apei din capitală. Și asta pentru că funcționează doar la un anumit nivel al apei și nu poate fi adaptată în cazul în care acesta scade.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „- Există riscul să trecem la grafic pe ore, de livrare a apei sau să rămânem deloc fără apă?”

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Vă spun în felul următor. Avem două stații de captare a apei importante pe Nistru. Vorbim mai întâi de cea de la Cosăuți, din nordul Moldovei, pentru că acolo au fost efectele imediate pe care le-am văzut. În toată această perioadă, începând de duminică și până astăzi, au scăzut 60 cm la nivelul stației de captare. Acum este foarte bine că în ultimele 36 de ore s-a stabilizat, adică nu a mai scăzut Nistrul. Respectiv, în acest moment, noi nu vedem acolo pericol în aprovizionarea cu apă.”

Potrivit ministrului, chiar dacă apa va continua să scadă și în următoarele zile, rezerva de apă de la stația de captare de la Cosăuți este suficientă pentru ca locuitorii municipiului Bălți, dar și din alte patru raioane din nord să aibă apă în continuare. Mai incertă este situația privind aprovizionarea cu apă a locuitorilor municipiul Chișinău, susține Hajder. Potrivit lui, stația de captare de la Vadul lui Vodă este una veche și, deși are volumul necesar de apă, nu are capacitatea tehnică de a o capta. Potrivit Ministrului Mediului, soluția ar fi pompele și construirea unui baraj.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Aici, eu consider că avem cea mai vulnerabilă stație de captare din țară la acest moment.

Sunt mai multe soluții. Acum o lună, Guvernul a oferit pompe către Apă Canal, imediat ce au fost solicitate. Astăzi înțeleg că au mai fost transferate alte 3. Aceste pompe pot ajuta, ca în cazul în care este un deficit de nivel, totuși apa să poată fi pompată în acea cameră de unde să fie captată. Altă soluție ar fi de construit un baraj, mai la vale de stație, astfel încât să fie un obstacol pentru apă, iar nivelul ar crește în zona stației de captare.”

Din 26 septembrie, în Republica Moldova este în vigoare starea de urgență în sectorul hidrologic. Una dintre restricții este interzicerea de a capta apa din Nistru și Prut pentru irigare și alte activități.

