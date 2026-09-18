Avem legi care garantează protecția victimelor violenței domestice, însă nu și suficienți specialiști instruiți pentru a gestiona astfel de cazuri. Declarația îi aparține avocatei pentru drepturile omului Doina Ioana Străisteanu, care a preluat cazul fostei soții a polițistului Mihail Crivorucenco, acuzat de aceasta de violență. De cealaltă parte, reprezentanții statului susțin că, deși sistemul nu este perfect, autoritățile lucrează pentru a combate fenomenul violenței domestice. Declarațiile au fost făcute aseară, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, moderată de Lorena Bogza.

Lorena BOGZA, PREZENTATOR PRO TV: „- Înțeleg că soțul dvs v-a bătut, v-a agresat fizic.

- Au fost bătăi că nici nu vă pot reda. Chiar și atunci când eram însărcinată în 9 luni, am fost trasă de păr pentru o brățară”.

Olga Krivorucenko a declarat, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, că este victimă a violenței domestice de 15 ani și că agresiunile ar fi continuat și după divorț. Avocata pentru drepturile omului, Doina Ioana Străisteanu, care a preluat cazul, susține că, deși există legi menite să protejeze victimele violenței domestice, acestea nu sunt aplicate eficient în practică, din cauza lipsei unor specialiști instruiți și a unor mecanisme funcționale de intervenție.

Doina Ioana STRĂISTEANU, AVOCAT ÎN DREPTURILE OMULUI: „Noi nu avem o memorie instituțională, care să păstreze nu doar procedura propriu zisă, ci și acea înțelegere despre cum operezi atunci când ești chemat la un apel 112”.

Marcela ADAM, DEPUTAT PAS ÎN PARLAMENT: „Sistemul nu este unul perfect, dar contează mult ce facem mai departe ca să capacităm instituțiile și să evităm asemenea cazuri.”

Deși deputata Marcela Adam, președinta Platformei Femeilor Deputate, susține că în ultimii ani au fost create instrumente suplimentare pentru protejarea victimelor, acestea spun că și-au pierdut încrederea în instituțiile statului.

Lorena BOGZA, PREZENTATOR PRO TV: „- De ce ați avut mai multă încredere într-un deputat, decât, de exemplu în comisia parlamentară, unde sunt deputați?

- Pentru că se anulează. Eu 4 ani umblu prin judecăți. Eu nu mai cred că va fi ceva, pentru că și acum aștept instanța de judecată, ca să îmi pot lua copilul, dar e zero și nu cred”.

Cazul lui Mihail Crivorucenco a ajuns în atenția publică după ce fosta soție l-a acuzat că ar fi agresat-o și amenințat-o ani la rând. Femeia spune că a cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților. Instanța a emis două ordonanțe de protecție. A fost dispusă și monitorizarea electronică.

De partea cealaltă, Mihail Crivorucenco respinge acuzațiile și spune că nu a agresat-o pe fosta soție. În prezent, acesta activează în cadrul IGP într-o funcție de execuție. Ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că în acest caz sunt efectuate evaluări interne.