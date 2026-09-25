Inspectorul superior al Serviciului Vamal, Roman Ceban, ar fi deținut o avere nejustificată în valoare de 368.990 de lei, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Instituția a stabilit o diferență între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate de funcționar și soția sa în perioada 1 august 2016 – 7 noiembrie 2025.

Controlul ANI a fost inițiat după o sesizare depusă în octombrie 2025. Autorul acesteia a indicat că familia Ceban ar fi procurat mai multe bunuri a căror valoare ar fi depășit veniturile declarate.

Pentru a verifica informațiile, inspectorii de integritate au analizat declarațiile de avere și interese personale depuse de Roman Ceban și au confruntat datele cu informațiile disponibile în sistemele și registrele de stat.

Printre sursele de venit declarate de familia Ceban s-au numărat salariile, donațiile primite cu ocazia unor evenimente de familie, indemnizația unică la nașterea copilului, plățile pentru concediul de îngrijire a copilului, dar și alte venituri.

ANI a identificat o diferență de aproape 369 de mii de lei

În urma verificărilor, inspectorii ANI au constatat o diferență considerată nejustificată de 368.990 de lei între veniturile disponibile și modificările patrimoniale constatate în perioada supusă controlului.

ANI menționează în act că, după confruntarea informațiilor din declarațiile depuse cu datele obținute în etapa verificării prealabile, a fost identificată o „aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale” de către Roman Ceban.

Totodată, instituția precizează că stabilirea cu certitudine a disponibilității financiare și a tuturor modificărilor patrimoniale ar necesita un control complex de specialitate.

Dosarul ajunge în instanță

În baza actului de constatare, ANI urmează să transmită cauza instanței de judecată competente, unde va fi solicitată confiscarea averii nejustificate.

Potrivit actului ANI, dacă acesta va rămâne definitiv, Roman Ceban va fi eliberat din funcție și nu va mai putea ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică timp de trei ani, urmând să fie inclus în Registrul de stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa asemenea funcții.

Actul de constatare poate fi contestat în instanță, astfel că constatările ANI nu reprezintă, în acest moment, o hotărâre judecătorească definitivă.