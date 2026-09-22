Avere nejustificată de peste 600 de mii de lei, depistată la un ofițer al SPPS. Ce spune ANI

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Un ofițer de protecție din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat ar fi acumulat, în perioada 2020–2023, o avere nejustificată în valoare de 618 mii 116 lei, potrivit Autorității Naționale de Integritate. ANI urmează să transmită cauza în instanța de judecată. Daniela Frunză Potrivit ANI, cauza va fi transmisă în instanța de judecată spre examinare în vederea confiscării averii nejustificate. Totodată, a fost dispusă încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Nu va putea ocupa funcții timp de trei ani Persoana supusă controlului nu va putea ocupa funcții de stat timp de trei ani.