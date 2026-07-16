Avocații lui Dumitru Vartic solicită scoaterea acestuia de sub urmărire penală, susținând că dosarul nu conține probe suficiente pentru menținerea acuzațiilor. Unul dintre apărătorii lui Vartic, Roman Mihaeș, a anunțat că a fost depusă și o cerere pentru obținerea raportului de expertiză repetată judiciară medico-legală.

Potrivit avocatului, menținerea calității de învinuit în lipsa unor probe concludente ar reprezenta o încălcare a principiului prezumției nevinovăției, prevăzut de legislația națională și europeană.

„Menținerea calității de învinuit în absența oricăror probe încalcă prezumția nevinovăției”, a declarat Roman Mihaeș, făcând referire la prevederile articolului 8 din Codul de procedură penală, articolului 21 din Constituția Republicii Moldova și articolului 6 alineatul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Avocații așteaptă rezultatele expertizei

Apărătorii susțin că raportul de expertiză medico-legală reprezintă un element important în dosar și solicită acces la document pentru a putea analiza concluziile specialiștilor.

Deocamdată, procurorii nu au venit cu o reacție publică privind solicitarea apărării.

Procuratura a confirmat ieri că raportul de expertiză medico-legală suplimentară a fost finalizat.

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Totodată autoritățile spun că în anchetă nu sunt investigate doar evenimentele din 3 martie 2026, ci și ce s-a întâmplat înainte, începând cu 2025, precum și ce a urmat după.

De asemenea, sunt cercetate acțiunile mai multor persoane implicate, unele urmând a fi identificate pe parcurs, motiv pentru care procuratura spune că este precaută privind confidențialitatea probelor.

Cazul Ludmilei Vartic a ajuns în atenția presei în luna martie, după ce femeia s-a aruncat în gol. Pe numele soțului său, Dumitru Vartic, care a fost vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și membru PAS, au fost deschise două procese penale, pentru determinare la suicid și violență domestică.

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