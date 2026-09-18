Peste 24 de tone de produse alimentare importate nu au ajuns pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat nereguli în timpul controalelor la import. Este vorba despre 23.180 de kilograme de banane care prezentau semne de alterare și 820 de kilograme de ceai verde în care au fost depistate pesticide peste limita maximă admisă.

Potrivit ANSA, în cazul ceaiului verde au fost constatate depășiri ale limitelor maxime admise pentru pesticidele Clorpirifos și Lambda-Cyhalothrin.

Loturile au fost nimicite

Pentru a preveni orice risc pentru consumatori, loturile au fost reținute oficial și nu au fost admise pentru comercializare în Republica Moldova. Ulterior, produsele au fost nimicite sub supravegherea inspectorilor ANSA.

Atenționarea ANSA pentru operatorii din domeniu

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor le reamintește importatorilor și operatorilor din domeniul alimentar că au responsabilitatea de a asigura conformitatea și siguranța produselor introduse pe piață.

ANSA precizează că verificările efectuate la import au rolul de a preveni introducerea în țară a produselor alimentare care nu corespund cerințelor de siguranță alimentară.