O schemă internațională de fraudă cu TVA, prin care ar fi fost spălate cel puțin 120 de milioane de euro, este investigată în 12 țări, inclusiv în Republica Moldova. Procurorii anticorupție de la noi au participat la operațiune, în cadrul căreia au fost efectuate peste 300 de percheziții și au fost reținute 21 de persoane.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, gruparea ar fi pus la punct o schemă prin care spăla bani cu ajutorul unor companii-fantomă din Germania. Acestea emiteau facturi pentru servicii care, în realitate, nu erau prestate, iar alte firme le foloseau pentru a obține ilegal reduceri la plata TVA. În acest fel, bugetul Germaniei ar fi fost prejudiciat cu cel puțin 18,9 milioane de euro.

În total, gruparea ar fi controlat cel puțin 22 de companii-fantomă. Banii încasați prin intermediul acestora erau retrași în numerar, iar o parte era întoarsă firmelor și persoanelor care cumpărau facturile false. Potrivit anchetatorilor, prin întreaga schemă ar fi fost spălate cel puțin 120 de milioane de euro.

Operațiunea a avut loc în această săptămână, în 12 țări. Peste 3.000 de polițiști, inspectori fiscali și vameși au făcut mai mult de 300 de percheziții. În urma acțiunilor, 21 de persoane au fost reținute în Belgia, Germania și Estonia.

Procurorii au descins percheziții

În Republica Moldova, procurorii anticorupție au făcut percheziții la domiciliile suspecților și la adresele unor companii care ar fi fost implicate în schemă. Au fost ridicate documente și dispozitive electronice, iar mai multe persoane, inclusiv suspecți, au fost audiate. Materialele adunate urmează să fie transmise autorităților germane.

Investigația „Pecunia” este coordonată de Parchetul European din München, Germania. La acțiune au participat autorități din 12 state, inclusiv România, Franța, Italia și Republica Moldova.