Premierul desemnat Vasile Tofan susține că finanțarea destinată primăriilor care trec prin procesul de amalgamare voluntară va fi asigurată, însă în două etape. Potrivit acestuia, în 2026 vor fi alocate fondurile pentru prima etapă a reformei, iar investițiile majore pentru dezvoltarea comunităților amalgamate vor fi incluse în bugetul pentru anul 2027.

Vasile Tofan a declarat că reforma administrației publice locale continuă conform planului stabilit, iar comunitățile implicate în procesul de amalgamare voluntară vor beneficia de sprijin financiar.

Pentru anul 2026, în bugetul de stat sunt prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei pentru acordarea stimulentului 1, destinat susținerii primăriilor care au decis să se unească.

Investițiile de dezvoltare vor fi finanțate în etapa a doua

Premierul desemnat a precizat că sprijinul financiar de 3000 de lei pentru fiecare locuitor va fi acordat pentru proiectele de dezvoltare și modernizare a infrastructurii, însă aceste resurse vor fi prevăzute în bugetul pentru anul 2027.

Potrivit lui Tofan, pe parcursul anului 2026 vor fi pregătite proiectele de investiții care urmează să fie finanțate prin cel de-al doilea stimulent.

„Nu este vorba despre lipsa finanțării, ci despre etapele firești de implementare a reformei: în 2026 sunt finanțate măsurile prevăzute pentru prima etapă, iar în 2027 vor fi alocate resursele pentru investițiile aferente celei de-a doua etape”, a declarat Vasile Tofan.

Guvernul promite continuitatea reformei administrației locale

Premierul desemnat a subliniat că fondurile vor fi distribuite conform angajamentelor asumate și calendarului stabilit, iar reforma administrației publice locale va continua în ritmul planificat.

Potrivit autorităților, mecanismul de stimulare financiară urmărește să sprijine comunitățile care aleg amalgamarea și să permită investiții în infrastructură, servicii publice și dezvoltare locală.

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