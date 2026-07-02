Un bărbat care manifesta un comportament neadecvat față de copii la Chișinău a fost documentat de polițiști, iar ulterior transportat la spital.

Potrivit poliției, după ce în spațiul online au apărut informații că bărbatul manifestă un comportament neadecvat față de copii, acesta a fost documentat și escortat la inspectoratul de poliție.

Prin urmare, medicii l-au transportat într-o instituție medicală specializată.

Apelul autorităților către cetățeni

Poliția face apel la cetățeni să anunțe imediat la 112 orice situație care poate pune în pericol siguranța publică sau a copiilor.