Un bărbat care manifesta un comportament neadecvat față de copii la Chișinău a fost documentat de polițiști, iar ulterior transportat la spital.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit poliției, după ce în spațiul online au apărut informații că bărbatul manifestă un comportament neadecvat față de copii, acesta a fost documentat și escortat la inspectoratul de poliție. 

Prin urmare, medicii l-au transportat într-o instituție medicală specializată. 

Apelul autorităților către cetățeni

Poliția face apel la cetățeni să anunțe imediat la 112 orice situație care poate pune în pericol siguranța publică sau a copiilor.

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