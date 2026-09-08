Un bărbat de 49 de ani, originar din Azerbaidjan, a fost reținut la Chișinău, fiind suspectat că ar fi cules informații pentru reprezentanți ai serviciilor speciale ale Rusiei. Acesta ar fi fost racolat în luna august și pregătit pentru activități de sabotaj în Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit poliției, bărbatul ar fi urmărit obiective militare din Republica Moldova, dar și obiective ale Statelor Unite din țara noastră. Informațiile urmau să ajungă la un presupus coordonator, despre care există date că ar fi angajat al serviciilor speciale ruse.

Bărbatul ar fi ținut legătura cu o persoană din FSB

În timpul perchezițiilor, a fost ridicat un telefon mobil. Verificarea dispozitivului a arătat că bărbatul ar fi ținut legătura cu o persoană care s-ar fi prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei.

Plasat în arest pentru 30 de zile

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat pentru culegerea neautorizată de informații. Dacă va fi găsit vinovat, acesta ar putea după gratii între 2 și 5 ani.

Investigația continuă pentru a stabili cine mai este implicat în acest caz.

Bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei decizii definitive a instanței.