Un bărbat de 36 de ani din Cimișlia a fost plasat în arest preventiv, după ce și-ar fi omorât mama de 70 de ani, în urma unui conflict izbucnit la domiciliu. Dacă va fi găsit vinovat de omor, fiul victimei poate fi condamnat la până la 20 de ani de închisoare sau la detențiune pe viață.

Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc la începutul lunii iunie, la domiciliul comun al celor doi. Bărbatul, aflat în stare de ebrietate, ar fi inițiat un conflict cu mama sa, iar în timp ce se aflau pe pragul casei, ar fi lovit-o cu muchia ușii.

După ce femeia a căzut la pământ, bărbatul ar fi continuat să o lovească cu pumnii și picioarele, inclusiv în zona capului. În urma leziunilor corporale grave suferite, femeia a decedat.

A încercat să ascundă urmele

Inițial, bărbatul ar fi încercat să ascundă urmele infracțiunii și le-a spus autorităților că mama sa și-ar fi provocat leziunile în urma unei căderi.

Nu este la prima abatere

În 2012, acesta a fost condamnat la muncă neremunerată în folosul comunității pentru profanarea mormintelor, faptă comisă împreună cu o altă persoană.