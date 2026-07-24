Un bărbat de 44 de ani din Șoldănești a fost prins în timp ce lua un portmoneu din geanta unei femei, într-un autobuz din Chișinău. Acesta mai fusese condamnat anterior pentru fapte similare.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc într-un autobuz din capitală, acolo unde bărbatul a scos portmoneul din geanta unei femei, fără ca aceasta să observe.

Suspectul are antecedente pentru infracțiuni similare, comise în trecut.

Dacă va fi găsit vinovat, el va primi o pedeapsă cu închisoarea de până la 4 ani.

Poliția recomandă pasagerilor să fie atenți la bunurile personale atunci când călătoresc cu transportul public sau se află în locuri aglomerate.