Un bărbat de 45 de ani din Tighina a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, la revenire din Rusia. Acesta a luptat timp de trei ani de partea separatiștilor din Donețk, împotriva Ucrainei, iar pentru participarea la conflict a fost decorat chiar de liderul separatist din regiune.

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Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, bărbatul ar fi făcut parte dintr-o unitate militară din regiunea Donețk, unde a luptat împotriva armatei ucrainene timp de trei ani, între 2019 și 2022.

Pentru participarea la lupte, acesta a primit o decorație din partea liderului separatist din regiune.

Reținut la revenirea din Rusia: bărbatul a fost plasat în arest preventiv

Bărbatul a fost reținut pe Aeroportul din Chișinău de polițiștii de frontieră,  în momentul în care revenea din Rusia. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile,  la solicitarea procurorilor.

Cazul este în continuare investigat pentru a se stabili dacă au mai fost implicate și alte persoane.

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