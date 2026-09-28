Un șofer a ajuns la spital după ce, în stare avansată de ebrietate, a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina în alte două automobile parcate, la Chișinău. Testul alcoolscopic a arătat că bărbatul avea o concentrație de alcool de opt ori peste limita admisibilă. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei 23:00, pe strada Nicolae Dimo din Chișinău.

Un bărbat de 30 de ani, șoferul unui BMW, ar fi pierdut controlul asupra mașinii și a lovit un Mercedes parcat. În urma impactului, Mercedesul a fost proiectat într-un Renault, de asemenea parcat.

Șoferul a fost transportat la spital

În urma accidentului, șoferul din BMW a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

A întrecut de 8 ori limita admisibilă

Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 1,20 mg/l alcool în aerul expirat.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

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